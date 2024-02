Décision du Conseil constitutionnel : La réaction de l’APR

Après la réponse du Chef de l’État, Macky Sall à la décision rendue, jeudi 15 février, par le Conseil constitutionnel relative au non report de l’élection présidentielle, les membres de son parti ont aussi réagi.





A travers un communiqué publié, ce vendredi, le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance Pour la République (APR) dit s’honorer «encore une fois de la posture républicaine du Président de la République, Macky Sall, qui a pris acte de la décision du Conseil Constitutionnel et décidé de la faire pleinement exécuter ».





En effet, rappelle-t-il, par une décision rendue le 15 février 2024, ledit Conseil a déclaré la loi n° 4 / 2024, portant dérogation à l’article 31 de la Constitution, contraire à celle-ci et le décret pris sur le fondement de la proposition de loi notifiée au Président de la République, dépourvue de base légale.





«Dans la même décision, il invite les autorités compétentes à tenir l’élection présidentielle dans les meilleurs délais, au regard de l’impossibilité pratique de l’organiser à la date du 25 février, initialement prévue. Le SEN de l’APR engage tous les responsables, et militants du Parti à prendre également acte de cette décision qui s’appuie sur les mécanismes constitutionnels relatifs au fonctionnement de la démocratie et de l’État de droit », ont fait savoir les membres.





Avant de solliciter : « Le SEN se réjouit de la volonté clairement indiquée du Président Macky Sall, en sa qualité de garant du fonctionnement régulier des Institutions et de la cohésion nationale, d’entamer les consultations utiles et nécessaires afin de tenir l’élection présidentielle, dans les meilleurs délais. Au regard de l’engagement du Président de la République de tout mettre en œuvre notamment, à travers le dialogue, pour un Sénégal pacifié et réconcilié le SEN appelle tous les Sénégalais à s’engager avec sérénité, dans cette dynamique de concorde nationale et de consensus pour des élections régulières, transparentes à l’issue d’un scrutin sincère ».