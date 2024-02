Décision du Conseil Constitutionnel : Les Etats-Unis réagissent

Dans un communiqué publié par l'Ambassade américaine à Dakar, les autorités consulaires des Etats-Unis se sont réjouies de la décision du Conseil Constitutionnel d'annuler le report de la Présidentielle acté par Macky Sall et l'Assemblée nationale.





"Nous nous réjouissons de la décision du Conseil Constitutionnel de remettre le Sénégal sur la voie d'une élection présidentielle dans les délais. Nous espérons que les citoyens sénégalais auront l'occasion de se rendre aux urnes très bientôt", a écrit l'ambassade américaine à Dakar.





Ce vendredi, l'Ambassade américaine au Sénégal avait également annoncé une discussion entre l'ambassadeur Raynor et Babacar Guéye et Moundiaye Cissé de la situation du pays. "Aujourd'hui, l'ambassadeur Raynor a rencontré le professeur Babacar Gueye du COSCE et M. Moundiaye Cissé de ONG3D pour discuter de la situation politique du Sénégal et de la voie vers des élections libres et équitables dans les meilleurs délais. Les États-Unis continuent de communiquer avec un large éventail de représentants politiques et de la société civile dans le cadre de notre soutien de longue date à la démocratie sénégalaise", avait déjà écrit l'ambassade.