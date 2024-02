Décision du Conseil Constitutionnel : Zahra Iyane Thiam (BBY) jubile

S'il y a une personne satisfaite dans les rangs de la coalition Benno Bokk Yaakar, c'est certainement Zahra Iyane Thiam. Après avoir fait part de son désaccord de repousser la Présidentielle et subi des critiques de la part de ses camarades de parti, elle a félicité la décision du Conseil Constitutionnel.