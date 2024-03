Décisions du Conseil Constitutionnel : La réaction des Etats-Unis





La Présidentielle sénégalaise aura finalement lieu le 24 mars. Le Conseil Constitutionnel s'est aligné sur Macky Sall. Dans un communiqué, les Etats-Unis ont réagit à cette décision.





"Les États-Unis prennent acte de la décision du Sénégal d’organiser l'élection présidentielle retardée au mois de mars. Cette décision est une victoire pour le peuple sénégalais qui a constamment démontré son respect pour l'impressionnante tradition démocratique du pays. Nous sommes aux côtés du peuple sénégalais et de son soutien indéfectible à la démocratie et à des élections libres et équitables", a écrit l'ambassade américaine à Dakar sur les réseaux sociaux.





La campagne électorale va démarrer ce 10 mars et se terminera le 22 mars, deux jours avant le scrutin.