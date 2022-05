Déclaration de ses biens à l'Ofnac : Dr Babacar Diop dévoile son immense patrimoine

Dr Babacar Diop, Maire de Thiès dévoile son Patrimoine

Le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, a procédé à la déclaration de son patrimoine à l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac). Une richesse constituée de livres.





"Ce matin, j'ai fait ma déclaration de patrimoine auprès de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac). L'essentiel de ce patrimoine tourne autour de livres collectionnés depuis mes années d'étudiant. Ma bibliothèque est mon plus grand et mon plus beau patrimoine", s'est réjoui l'édile de la ville de Thiès.