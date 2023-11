Demba Diop Sy : « Il faut vendre le patrimoine de la Poste pour régler son problème »









« Le patrimoine de La Poste peut régler ses problèmes », selon le député Demba Diop Sy. S’exprimant pendant l’examen du budget 2024 du ministère des Finances et du Budget, le parlementaire a précisé que « cela doit être encadré par le ministère des Finances pour que ce problème qui touche plusieurs chefs de famille soit derrière nous ».









Allant plus loin, il a souligné qu’il est impossible d’avoir un bon actif si on ne règle pas ses passifs. « Il faut vendre les avoirs non utilisés de La Poste pour régler ses difficultés. C’est la seule solution et le ministère des Finances ne peut pas l’ignorer », dit-il.









Le député-maire de la ville de Tivaouane a aussi abordé la situation qui prévaut au niveau de la CBAO. « Les agents de cette banque sont aujourd’hui en grève et en tant qu’actionnaire, l’État ne doit pas laisser faire », selon lui.