Démission du Gouvernement : Les explications de Eva Marie Coll Seck

Ministre d'État et présidente du Comité national de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (CN-ITIE) Eva Marie Coll Seck a décidé de quitter le gouvernement de Macky Sall. Comme pressentie, sa décision a été prise pour marquer son désaccord avec le report de la Présidentielle initialement prévue le 25 février.











Dans un communiqué parvenu à Seneweb, la Ministre d’État auprès du Président de la République annonce qu'elle a décidé de quitter ses fonctions pour rester en adéquation avec ses convictions, tout en précisant que le Sénégal devait respecter son calendrier électoral.









Communiqué de Eva Marie Coll Seck









"Ce jour, le Professeur Awa Marie Coll Seck Seck a présenté à Son Excellence M. le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, sa lettre de démission de ses fonctions de Ministre d'État et de Présidente du Comité National de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (CN-ITIE).









Le Pr Coll Seck a toujours eu à cœur de servir son pays avec honneur et fierté à tous les postes qui lui ont été confiés. Elle a eu ainsi l’opportunité d’apporter sa contribution à la construction et au développement du Sénégal. Aujourd’hui, pour rester en adéquation avec ses convictions personnelles et ses valeurs, elle souhaite se retirer de ses fonctions officielles.









Elle remercie Son Excellence M. le Président de la République, Macky Sall, pour la confiance placée en sa personne. Elle demeure convaincue que notre pays, le Sénégal, mérite de voir son calendrier républicain respecté même si notre processus électoral reste à parfaire", lit-on.