Démission du gouvernement : Macky Sall bloque Aly Ngouille Ndiaye

Quelques minutes après la désignation de Amadou Ba pour porter les couleurs de Bennoo pour la présidentielle du 25 février 2024, Aly Ngouille Ndiaye, candidat malheureux à la candidature, avait annoncé sa démission du gouvernement. Le ministre de l’Agriculture marquait ainsi son opposition au choix du Président Macky Sall.



Mais jusque-là, le maire de Linguère reste ministre de l’Agriculture. En effet, renseigne Source A, Macky Sall n’a pas encore accepté sa démission. Le journal révèle que le chef de l’État travaille à le convaincre de rester dans le gouvernement en remisant son ambition (présumée) de briguer le fauteuil présidentiel et en soutenant Amadou Ba.



Un vaste chantier, selon la même source. Qui rapporte que Aly Ngouille Ndiaye semble inflexible. Même s’il continue de diriger à distance le ministère de l’Agriculture. Laissant à son directeur de cabinet, Dr Moussa Sow, et au secrétaire général du département, Pape Malick Ndao, le soin d’expédier au quotidien les affaires courantes.



D’aucuns lui prêtent l’ambition de se lancer dans la course pour le Palais sous sa propre bannière, mais jusque-là, Aly Ngouille Ndiaye maintient le suspense. Source A révèle qu’il prévoit de faire une déclaration pour révéler sa position à l’opinion.