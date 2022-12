Département de Mbour : Les progressistes à couteaux tirés sur le choix du successeur de Moustapha Niasse

Les progressistes à couteaux tirés sur le choix du successeur de Moustapha Niasse

L'Alliance des Forces de Progrès (AFP) du département de Mbour s'enlise dans un tourbillon. Alors que des militants ont porté leur choix sur la personne de Alioune Sarr, ancien ministre, une autre frange des militants conteste son leadership. Face à cette situation, le chaos s'est installé dans les rangs du parti de Moustapha Niasse dans le département de Mbour.





8 communes sur les 16 ont pris part à la rencontre qui s’est soldée par un échec. Les partisans de Moustapha Niasse sont sortis de la salle dispersés. Pourtant, l’objectif de cette rencontre était de statuer sur les perspectives politiques et organisationnelles de leur parti, de remobiliser leurs militants dans une dynamique d'animation et de massification soutenue de leur parti.





Mais, malgré des échanges qui auront duré plus de 6 tours d’horloge, les camarades de Niasse ne se sont pas faits de cadeaux. Aucun d’entre eux n’a accepté de faire des concessions. Certains ont claqué la porte mais ils seront rattrapés et ramenés dans la salle. Le ton s'élève, des voix s'affirment.

Au final, la rencontre a fini par accoucher de deux groupes. L'un est favorable pour que Alioune Sarr soit leur candidat en 2024.





"En ce qui concerne les perspectives politiques nationales, il a été rappelé en 2014, puis en 2019, par l'AFP et ses instances habilitées qu'en 2024, l'AFP aurait son candidat en 2024. La délégation départementale soutient cette candidature que le contexte politique actuel très chargé rend très pertinent", explique Balla Sy, secrétaire général de l'AFP de la commune de Nguekhokh.





A cet effet, cette partie de l'Afp insiste sur la nécessité d'organiser dans les plus brefs délais un congrès démocratique.

Mieux encore, ils disent porter leur choix sur leur camarade Alioune Sarr, maire de la commune de Notto Diobass. Ils estiment que les qualités humaines, la courtoisie, le respect, l'engagement élevé pour le rayonnement de l'AFP font que Alioune Sarr dispose de tous les atouts pour continuer l'œuvre du président Moustapha Niasse.





L'autre frange veut que les instances nationales du parti décident de la démarche à suivre.