Dérapage de Birame Soulèye Diop: quelles répercussions ?

Hier lors d'un point de presse de la coalition Yaw, Birame Soulève Diop a tenu des propos dégradants envers le président Macky Sall. Cependant, après avoir reçu plusieurs réactions qui l'indexent, le président du groupe parlementaire de YAW a reconnu que ses propos sont déplacés et a présenté ses excuses ce matin au chef de l'Etat sur sa page Facebook. Par conséquent, cela pourrait avoir des répercussions tant au plan politique que judiciaire voire même diplomatique d'après les informations de Rfm.

Sur les ondes de la Rfm, un ancien ambassadeur liste les conséquences.





"Les propos de Birame Souleye Diop sont graves. Il est allé très loin. Le gouvernement ivoirien peut ignorer cela. Mais , il peut convoquer l'ambassadeur du Sénégal à Abidjan pour lui faire part de son mécontentement des propos tenus par un citoyen sénégalais et à plus forte raison un député pour dire au gouvernement du Sénégal de prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre fin à cela. Sinon, le pays incriminé en l'occurrence, la Côte d'Ivoire peut donner des instructions à son ambassadeur pour solliciter une audience auprès du ministre des Affaires étrangères ou même du chef de l'Etat pour protester contre ces propos et ça c'est regrettable", a fait part Seydina Omar Sy sur Rfm.





De l'autre bout, l'analyste politique Abdoul Khadre Sanokho estime que cet incident relève de l'improvisation et d'un style politique incorrect.





"Vous savez, il y a un problème de maîtrise des émotions. Quand on prend la parole, il y a des aléas. En public, Il faut se préparer au préalable. C'est essentiel à mon avis et il faut aussi se limiter au canevas qu'on a fixé pour décliner ou déclamer le contenu du message et s'en arrêter là. Le principal hic qui a fini un peu de démaquiller quelque part le projet politique du parti Pastef, ce sont des erreurs de communication. Ils ont un style provocateur musclé qu'ils ont l'impression de pouvoir bien vendre en politique mais malheureusement, c'est une ligne plus ou moins de communication qui est radicale. Ça peut faire des effets en un moment, mais aussi il peut y avoir un retour de bâton", a expliqué l'analyste sur Rfm.





Rappelons que du point de vue de la loi, les délits contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers sont réprimés par le Code pénal.

Reste à savoir si le parlementaire Birame Soulèye Diop peut être poursuivi sans passer par la procédure habituelle qui est la levée de son humilité parlementaire.