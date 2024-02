[Reportage] Des Sénégalais ont glissé symboliquement leurs bulletins de vote

Si tout s'était passé comme prévu, des millions de Sénégalais auraient fait la queue dimanche devant des écoles pour élire leur cinquième président. Mais rien ne s'est passé comme prévu et quelques-uns comme Amy Ndao Fall ont tenu à glisser un bulletin symbolique dans une urne factice.





Amy Ndao Fall, comme Awa Mbow Kane, toutes deux médecins, se sont rendues dans un simulacre de bureau de vote improvisé à Dakar par le collectif citoyen Aar Sunu Election ("Préservons notre élection") le jour où les Sénégalais étaient censés voter.





Amy Ndao Fall et Awa Mbow Kane font partie de ceux, nombreux, que le report a choqués parce qu'ils considèrent le respect des échéances électorales comme une marque de l'attachement à la démocratie qui fait la fierté du pays et le distingue dans une région en proie aux faits accomplis.





Amy Ndao Fall et Awa Mbow Kane taisent leur âge. Mais Amy Ndao Fall dit qu'elle "vote depuis (qu'elle) a l'âge de voter". Voter, et voter à la date convenue, "cela a toujours été dans notre culture".





Pour elles et tous ceux qui voulaient conjurer l'adversité, Aar Sunu Election a disposé dans une pièce à son siège, sous le drapeau national vert, or et rouge, une urne, un isoloir et trois bulletins: un vert pour une "élection avant le 2 avril 2024", un blanc pour "le report de l'élection", un noir pour "la démocratie en deuil".





Derrière une table siègent une présidente de bureau, la représentante d'une commission électorale et un secrétaire. A la mi-journée, le secrétaire avait relevé à la main dans son registre les identités, les numéros de téléphone et les signatures de 16 votants.





Au dehors, la capitale est livrée à la chaude apathie dominicale.





Un jour de vote, les Sénégalais se seraient alignés devant les bureaux avec une certaine solennité. En fin d'après-midi se serait posée la question de savoir s'il fallait prolonger les opérations pour permettre à tout le monde de voter. Les premiers résultats avant un éventuel second tour auraient pu être connus dans la soirée.





Ce grand moment aurait occupé les radios et les télévisions en continu. Au lieu de cela ont circulé abondamment sur les réseaux sociaux les messages "journée de deuil électoral".





Les Sénégalais ont toujours voté entre le 21 et le 28 février depuis 1978. Le président Macky Sall a déclenché une onde de choc le 3 février en décrétant un report de dernière minute.





Il a invoqué les vives querelles auxquelles a donné lieu le processus de validation des candidatures et la crainte qu'un scrutin contesté ne provoque de nouveaux accès de violence après ceux de 2021 et 2023.





"Nous voulons voter"





Le Conseil constitutionnel l'a déjugé depuis, sans fixer de date. Un vaste mouvement politique et citoyen réclame la tenue du scrutin avant le 2 avril, date de l'expiration officielle du mandat du président Sall.





M. Sall suspend la détermination de la date à un dialogue auquel il a convié les candidats qualifiés et recalés et tous les acteurs politiques et sociaux lundi et mardi.





La Communauté des Etats ouest-africains (Cedeao) réunie en sommet samedi et dont le Sénégal est un pilier a "pris note" de l'engagement du président Sall à partir à la fin de son mandat le 2 avril. Elle appelle toutes les parties prenantes à "accorder la priorité au dialogue pour préserver les acquis démocratiques" sénégalais.





Mais Aar Sunu Election et 16 des 19 candidats homologués refusent de prendre part aux discussions. Les forces de sécurité ont empêché dimanche les 16 concurrents de se réunir sur un terrain où ils avaient donné rendez-vous à leurs supporteurs.





Quelques-uns se sont rabattus sur le siège de l'un des principaux candidats, Khalifa Sall. Ils ont eux aussi procédé à un vote fictif avec un bulletin noir unique "RIP 25 février", pour "Repose en paix 25 février".





"Aujourd'hui est un jour sombre pour notre démocratie (...) le Sénégal est une démocratie craquelée parce que, pour la première fois, on touche à cette mythique (ce mythe) qu'était l'élection présidentielle", a dit Khalifa Sall (sans lien de parenté avec le président).





Au bureau de vote fictif d'Aar Sunu Election, Amy Ndao Fall est sortie avec de l'encre au petit doigt, comme en vrai pour signifier qu'elle a voté.





Abdoulaye Bousso, encore un médecin, s'est encré deux doigts. Il a été aux avant-postes du plan de lutte national contre le Covid-19. Le report de l'élection, c'est "encore une crise", plaisante-t-il à moitié, maillot de l'équipe nationale de foot sur le dos.