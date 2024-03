Désenclavement et développement de Ziguinchor : Le candidat du PUR compte renforcer le réseau maritime

Le candidat du PUR à l'élection présidentielle, à l'étape de Ziguinchor, soutient que le problème crucial de la région et de la Casamance naturelle en général, est l'enclavement. Et une fois à la tête du pays, Aliou Mamadou Dia promet d'en finir avec cette problématique. En quoi faisant ? En renforçant la navigabilité Ziguinchor - Dakar qui va s'étendre à Mbour, Joal et jusqu'à Saint-Louis, selon le leader du PUR.





Aliou Mamadou Dia ambitionne même d'étendre la liaison maritime de Ziguinchor avec les pays voisins. “Nous allons renforcer la navigabilité maritime entre Ziguinchor et la Guinée-Bissau, à travers la mer. Nous allons apporter des bateaux pour assurer un transport maritime entre Ziguinchor et Bissau”.





Selon Aliou Mamadou Dia, le bateau est d’une importance capitale, en termes de transport des personnes et des marchandises, regrettant le long arrêt de la liaison maritime Dakar - Ziguinchor. "Le bateau participe au développement de l’économie de Ziguinchor et du Sénégal en général", a déclaré le candidat à la succession de Macky Sall.





Sur le plan agricole, le candidat du PUR est d'avis que "tout ce nous mangeons devrait être produit en Casamance". Et pour y arriver, Aliou Mamadou Dia compte rentabiliser les secteurs de l’agriculture, de la pêche, de l’élevage et de l’aquaculture, pour faire de la région méridionale le grenier du pays.