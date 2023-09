Désignation de Amadou Ba : UDES/R, parti membre de la coalition BBY, salue le choix du Président

La décision du Président Macky Sall sur celui qui allait porter la candidature de la coalition Benno Bokk Yaakaar était tant attendu.



L’Union pour le Développement du Sénégal/ Renouveau (UDES/R), un parti allié dirigé par la Directrice générale de la SEMIG SA, Fatoumata Niang Ba, félicite le choix du Président Macky Sall porté sur la personne de l'actuel PM.



"Le chef de l’Etat, Macky Sall avait reçu l’onction de l’Alliance pour la République (Apr) et de ses alliés, pour choisir un candidat pour la coalition BBY. Conformément à cette logique, l’Union pour le développement du Sénégal / Renouveau (UDES/R) adhère sans réserve au choix du Président de la République Macky Sall'', lit-on dans un communiqué parvenu à Seneweb.



Ainsi, l'UDES/R salue le choix porté sur la personne de l’actuel Premier Ministre, Amadou Ba "un homme de consensus et dialogue".



"Nul doute qu’il saura continuer l’œuvre remarquable du Président de la République, compte tenu de sa maîtrise avérée des différents rouages de l’Etat et du Plan Sénégal Émergent ( PSE). L'UDES/R félicite chaleureusement le Premier Ministre, Amadou Bâ", assure Fatoumata Niang Ba.



Son parti s’engage à ne ménager aucun effort pour accompagner le candidat désigné dans sa nouvelle mission, pour une belle victoire de la BBY au soir du 25 février 2024.