Détention provisoire : Une pétition pour la libération de la candidate à la présidentielle Rose Wardini lancée

Docteur Rose Wardini fait partie des 20 candidats retenus pour participer à l’élection présidentielle qui devait se tenir le 25 février prochain. Cependant, elle a été rattrapée par sa double nationalité. Son nom figure dans le fichier électoral français alors qu’elle a déclaré être exclusivement de nationalité sénégalaise. Elle a été déférée, ce jour, pour escroquerie au jugement, faux en écriture authentique et publique, inscription sous une fausse qualité et inscription tendant à dissimuler une incapacité, entre autres délits. Depuis, une pétition est lancée pour exiger sa libération.







Ceux qui sont à l’origine de cette action estiment que la place de Dr Wardini n’est pas en prison. «Une femme respectée et dévouée à sa profession, est actuellement en détention sans raison valable », disent-ils. Selon eux, « elle n'a pas commis de crime, elle n'a pas volé ». « On ne l'accuse que pour sa double nationalité. Cette supposée infraction mérite-t-elle qu'elle soit cueillie à son domicile sans convocation préalable ? Sans informer sa famille ? Sans permettre à ses avocats de l’assister ? », ont-ils déploré.