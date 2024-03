Déthié Fall à Bambey : “Le 24 mars marque le début d’une nouvelle ère”

La ville de Bambey a déroulé le tapis rouge à Dethie Fall, candidat à la présidentielle, lors d'une campagne électorale chargée de promesses. En effet,une mobilisation exceptionnelle des militants et sympathisants de la coalition a marqué cet événement historique, préfigurant un tournant décisif .











Dethie Fall, porteur d'un message de changement inéluctable, a souligné l'importance de ce moment pour l'histoire du pays, fixant la date du scrutin le 24 mars 2024 “comme le début d'une nouvelle ère”. "Le personnel qu'il faut est déjà prêt pour piloter le projet d'un Sénégal bon en vivre et beau à voir”, a-t-il affirmé avec assurance, soulignant ainsi sa vision pour un avenir meilleur pour tous les Sénégalais.









L’ancien pensionnaire de l'école polytechnique de Thiès a fait des annonces majeures lors de son allocution devant la foule. Déthié Fall a promis un soutien conséquent à l'Université Alioune Diop de Bambey, dans le dessein de renforcer le secteur de l'éducation. Cette initiative s'inscrit dans une volonté affirmée de doter le pays d'une jeunesse instruite et compétente, prête à relever les défis du futur.









En outre, conscient de l'importance de l'agriculture dans le développement d'un pays, Déthié Fall a dévoilé ses plans pour booster ce secteur dans la région du Baol.C'est ainsi qu'il compte s'appuyer sur l'expertise de l'Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA), afin de mettre en place des programmes visant à accroître les rendements agricoles et à moderniser les pratiques, dans le but de développer la croissance économique et de garantir l'autosuffisance alimentaire.