Dethie Fall dénonce l'acharnement contre Ousmane Sonko

Le président du PRP Déthié Fall dénonce l'acharnement dont est victime Ousmane Sonko, leader de PASTEF Les Patriotes, placé sous mandat dépôt et dont la formation a été dissoute.





Dethie Fall condamne « l’élimination d’un candidat à la présidentielle et l’élimination d’un parti porteur de projet politique".