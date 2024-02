Déthié Fall engrange le soutien du Dr Papa Moustapha Fall et de son Mouvement Patriotique Gal-Gi (Communiqué)

Déclaration du bureau politique du Mouvement National Patriotique Gal-Gi





Apres de larges consultations dans nos différentes instances depuis le retrait de la candidature de notre leader Dr Papa Moustapha Fall et une étude minutieuse et approfondie de la situation politique de notre pays le bureau politique du Mouvement National Patriotique/Gal-Gi déclare son soutien à la coalition DETHIEFALL2024 pour les élections présidentielles de Février 2024.





Ce choix de notre parti est guidé par une écoute attentive du peuple sénégalais dans sa quête de changement profond et responsable. Le Mouvement National Patriotique/ Gal-Gi est persuadé que le Président DETHIE FALL incarne en compétence en valeurs cette aspiration.





De par sa rigueur, son sens de l'honneur, sa vision et sa capacité d'anticipation le Président DETHIE Fall est sans aucun doute la solution attendue pour un Sénégal tourné définitivement vers le développement. Par ailleurs le bureau politique demande la libération de tous les détenus politiques et le respect des droits de tous les candidats pour garantir des élections inclusives et apaisées Le bureau politique appelle l'ensemble de nos militants et sympathisants de se mettre et exclusivement au service de la coalition DETHIEFALL2024 et d'être à l'écoute de ses directives.





Ensemble pour la victoire finale: DÉTHiE FALL PRÉSIDENT.