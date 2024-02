Déthié Fall : « Cette décision unilatérale du Président Macky Sall est une entorse insupportable contre la démocratie »

La Coalition DéthiéFall 2024 s'indigne et regrette la décision du Président de la République, Macky Sall d’abroger le décret N°2023-2283 portant convocation du corps électoral qui a conduit à la suspension du processus électoral en cours.



«Le Sénégal est connu pour sa tradition démocratique responsable qui nous a amené à toujours tenir à date échue les élections présidentielles et donc, au grand respect du calendrier républicain. Cette décision unilatérale du Président de la République Macky Sall est une entorse insupportable contre la démocratie, les droits et les libertés », a déploré Déthié Fall.



A cet effet, la Coalition DéthiéFall2024 demande aux Sénégalais épris de justice de s’opposer contre ce «simulacre» de trop.