Déthié Fall met en garde Macky Sall et annonce le lancement de sa campagne dès ce dimanche

Le candidat de la coalition Déthiéfall2024 veut une personnalité neutre à la tête du ministère de l'Intérieur. Lors d’un point de presse organisé ce jeudi 7 mars à son siège, Déthié Fall exige un ministre de l’Intérieur non partisan, suite à la dissolution du gouvernement hier mercredi 6 mars.







“On veut un ministre de l’Intérieur neutre, indépendant et consensuel pour l’organisation de la Présidentielle. On ne veut pas d’un ministre partisan. Il ne faut pas qu’à travers des pratiques douteuses, que le pays entre encore dans une période de crise électorale. On met en garde le président de la République”, a dit le candidat.





Après avoir appelé les Sénégalais à la vigilance, Déthié Fall annonce par ailleurs qu’il débutera sa campagne au plus tard le dimanche prochain. “Nous allons faire le tour du Sénégal pour leur présenter notre programme”.





Se prononçant sur les deux dates proposées par le président de la République et le Conseil constitutionnel, respectivement le 24 mars et le 31 mars 2024, l’ancien n°2 du parti Rewmi opte pour la date du 24 mars. “Cela ne me dérangerait pas que l’on organise les élections le 24 mars. C’est toujours dans l’esprit de sacrifice pour l’image du Sénégal, même si l’on doit faire 15 jours de campagne” a dit M. Fall.





“Le vote de la loi d’amnistie n’honore pas notre République”





“En réalité, le report de l’élection présidentielle était juste un prétexte pour prendre toutes les précautions nécessaires afin d’effacer des faits incriminants le pouvoir”, a martelé M. Fall, avant d’ajouter que cette loi d’amnistie “n’honore pas notre République".





Ainsi, le candidat à la Présidentielle promet de revenir sur cette loi, une fois qu’il sera élu président de la République.