Deux seuls mairies ont échappé à la furie de Yewwi : Dakar Plateau - Grand-Dakar , les armes de la résistance

Seules deux communes de la capitale ont résisté à la razzia de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) . Dakar Plateau et Grand Dakar ont sauvé l’honneur de Benno bokk yakaar à Dakar , en réalisant leurs maires.





Leurs directoires de campagne révèlent la recette du succès.





A Dakar , la déferlante Yewwi Askan Wi a emporté sur son passage pratiquement tous les maires de la coalition Benno bokk yakaar. Seuls deux d’entre eux ont résisté , à savoir le maire de la commune de Dakar Plateau et celui de Grand Dakar, Jean Baptiste Diouf. Alors que tous leurs camarades de la majorité se sont fait battre , ils ont résisté et gardent leur fauteuil de maire.





Plateau, le bilan a fait la différence





A Dakar Plateau , le bilan a fait la différence, à en croire Ousmane Diop, Directeur de cabinet et Directeur de campagne du maire sortant et réélu, Alioune Ndoye. En plus d’une municipalité proche de ses administrés. ‘’Nous avons toujours privilégié la proximité, durant la campagne, on a davantage fait du porte-à-porte et des visites à domicile. Cela combiné à notre bilan, durant toutes ses années, nous n’avons jamais cessé d'être aux côtés de la population, et ce, à tous points de vue.’’





Maire de Dakar Plateau depuis 2009, Alioune Ndoye rempile pour un troisième mandat de 5 ans. ‘’Les populations élisent des personnes pour qu’elles soient à leurs côtés et les soutiennent, et c’est ce que nous avons fait, indique Ousmane Diop. Nous avons un bilan à défendre, nous avons privilégié le travail à la base. Sur le plan de la santé par exemple, toute la population du Plateau à la possibilité de se faire prendre en charge à hauteur de 80% dans de grands hôpitaux, tels que Principal, Le Dantec….Sur le plan de l’emploi, nous sommes parvenus à embaucher, en contrat à durée indéterminée, plus de 250 personnes au niveau de la mairie, en plus de 250 contractuels. Pour l’éducation, nous sommes en train de construire et de restaurer des écoles, de construire des mosquées, sans oublier les accompagnements sociaux durant les fêtes religieuses….donc nous étions vraiment aux côtés de la population. Il ya aussi des investissements structurants, le pavage des rues, la réalisation de 1400 cantines pour le secteur informel pour désengorger la capitale…’’





Un bilan élogieux qui a été récompensé, mais les proches d’Alioune Ndoye ont le triomphe modeste. ‘’On ne peut pas se permettre de jubiler à outrance parce que nous sommes dans une dynamique d’équipe, BBY , et la plupart de nos camarades n’ont pas connu le même succès, regrette Ousmane Diop. Et on se désole que cela ne se soit pas généralisé dans la coalition.’’





Ndèye Sali Diop Dieng et les calebasses de Grand-Dakar





Dans la commune de Grand-Dakar également, le maire sortant et candidat de la coalition BBY n’a pas fait les frais de la tornade YAW. Jean Baptiste Diouf du Parti Socialiste conserve son poste pour un second mandat. Coordonnateur des jeunes de BBY de Grand-Dakar et membre du directoire de campagne, Kabir Ndiaye loue l’appuie du ministre de la Femme et présidente des femmes de l’Alliance pour la République (APR), Ndèye Sali Diop Dieng.

‘’Nous avons mené notre campagne avec l’appui de Mme le ministre Ndèye Sali Diop Dieng, qui a déployé d’énormes moyens, notamment avec le réseau des calebasses de Grand-Dakar dont elle est l’initiatrice. C’est un mécanisme qui nous a permis de cerner Grand-Dakar, parce qu’on a organisé la commune en calebasse de 50 femmes au minimum, et nous nous sommes appuyés sur ses calebasses pour asphyxier l’opposition’’, révèle-t-il.





Selon lui, l’équipe du maire était consciente que ce ne serait pas une élection facile. ‘’Mais nous avons travaillé à partir de nos certitudes. On savait qu’on pouvait compter sur les femmes, les jeunes, et surtout l’appui conséquent du ministre Ndèye Sali Diop Dieng qui a déboursé 100 millions pour appuyer les femmes et leur permettre de s’autonomiser.’’ Ils ont compris que la politique se fait autrement désormais.





‘’Il ne suffit plus de donner de l’argent aux femmes, il faut aussi les former, les accompagner à travers des projets pour qu’elles puissent se prendre en charge, et nous avons mis l’accent sur cela. Nous avons misé sur les femmes et les jeunes que nous avons fidélisés. Nous avons compris que les jeunes constituent un levier important, on ne peut pas gagner les élections sans eux. Nous les avons donc organisés en fora, pour les former et les financer.’’ Et au finish, le couple Jean Baptiste Diouf - Ndèye Sali Diop Dieng a remporté les élections.