Développement de Kolda : Les élus locaux listent les défis de la région

La région de Kolda peine à se hisser au rang des localités développées du pays. Et cela dans presque tous les domaines. Ce qui hante le sommeil des élus locaux et nationaux souvent acculés par les populations.





C'est pourquoi les maires, députés, présidents de conseil départemental et les conseillers au HCCT du Fouladou ont décidé de prendre la question en charge pour essayer de satisfaire les populations. Une satisfaction qui passe par la mise en place d'infrastructures de santé, l'accompagnement de l’éducation par la réhabilitation et l’équipement des écoles.





Sur le plan social, les élus de la région de Kolda ont la responsabilité de résorber le taux de chômage par l’emploi des jeunes dans des projets liés à l'élevage, à l'agriculture et dans la transformation des produits locaux et des produits laitiers qui pourrissent, faute de débouchés. Le désenclavement par des pistes intérieures de production est fondamental à l’écoulement des produits agricoles et de l'élevage, à côté des produits artisanaux et autres.