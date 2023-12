Développement des collectivités territoriales : les exigences de 114 maires à l’Etat





Les mairies font entendre leur voix. Au total 114 maires issus de 30 départements du Sénégal ont porté sur les fonts baptismaux un collectif aux fins de dénoncer une marginalisation qui ne dit pas son nom. C’est le dimanche qu’ils ont organisé une conférence de presse à Kaolack. Au cours de cette rencontre, Maybe Tine, Maire de la commune de Taïf a listé leurs exigences. Il s’agit de la non concrétisation de certains engagements pris lors de la dernière journée de décentralisation.





« C’est le cas des 20 milliards de francs Cfa que le gouvernement du Sénégal devait investir dans le Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (Pacasen ) rural , la contribution économique locale , le retards dans la mise en place des fonds de concours , les indemnités de transport avec l’achat de véhicules de fonction des maires , la mise à disposition de passeports diplomatiques, et la prolongation au 31 décembre du délai clôturant les engagements », a relevé Mbaye Tine.





Les maires exigent aussi le paiement à temps des agents du FERA recrutés par les communes. Par ailleurs, les édiles plaident pour plus d’équité dans l’intervention des Programmes de l’Etat tels que le FERA, le PUDC, Promovilles, Agetip, le Pndl, le Procasef, l’Adm entre autres. Les maires demandent aussi la mise à disposition d’une indemnité forfaitaire aux maires à défaut de véhicule de fonction, le retour et le renforcement du BCI dans les collectivités territoriales. « Le collectif s’engage à mener le combat jusqu’ au bout pour des territoires viables et porteurs de développement. Et pour cela, la massification va continuer pour l’intégration des autres maires afin de mener ensemble dans une dynamique unitaire les prochaines étapes de la revendication », lit-on dans le document transmis à la presse.