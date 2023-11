Développement industriel : Plus de 16 milliards de F CFA de budget pour le département de Moustapha Diop

Le budget 2024 du Ministère du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries est arrêté à 50 776 817 261 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et 16 778 232 761 F CFA en crédits de paiement (CP).





Moustapha Diop a noté que la mise en œuvre de la Nouvelle Politique et la Stratégie d'Industrialisation du Sénégal 2021-2035, validée en octobre 2021, par le Chef de l'Etat est adossée à la vision définie dans le PSE pour l'industrie. Elle va permettre de doter le pays d'un secteur industriel diversifié et compétitif, pourvoyeur d'emplois et apportant une pleine contribution au développement inclusif et durable, pour un Sénégal émergent à l'horizon 2035. Selon lui, “la création de richesses dans l'industrie, mesurée par la valeur ajoutée, s'est aussi améliorée, durant les quatre dernières années (2019-2022), avec une progression moyenne annuelle de 8,7%. Le poids de l'industrie dans le PIB étant de 21% en 2022”.