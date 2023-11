Développement industriel, PME : Moustapha Diop entre réalisations et perspectives

"La mission de l’État n’est pas de créer des industries. Il lui revient de mettre sur place un écosystème favorable à l'industrialisation pour permettre aux investisseurs de s’installer ». Du moins, selon le ministre Moustapha Diop qui répondait aux interpellations des parlementaires, dans le cadre de l’examen du budget 2024 de son département.





D'après le ministre, « le Sénégal a mis sur pied des zones industrielles dans différentes parties du pays et compte redéployer les industries qui existaient déjà". Avant de préciser que la création de richesses dans l'industrie, mesurée par la valeur ajoutée, s'est aussi améliorée ces quatre dernières années (2019-2022), avec une progression moyenne annuelle de 8,7 %. Le poids de l'industrie dans le PIB est de 21 % en 2022, dira-t-il et « Diamniadio est en passe de devenir un véritable pôle industriel, grâce à sa plateforme et son domaine industriel ».







En effet, « la première phase de la plateforme industrielle financée par l'État du Sénégal, sur les ressources internes, à hauteur de 25 milliards de francs CFA, compte actuellement 26 entreprises, avec 1 252 emplois créés », souligne le ministre.





Ainsi, c'est au regard de sa contribution substantielle dans le développement socioéconomique du pays que le président de la République a autorisé le financement de la deuxième phase, par EXIMBANK Chine, pour un montant de 60 milliards F CFA et les travaux ont été exécutés à hauteur de 95 %, après leur lancement le 6 juillet 2021.





Érigée sur une superficie de 40 ha, cette deuxième phase comprendra 17 hangars, une cité d'habitation d'une capacité de 1 400 personnes avec 241 chambres, une salle à manger de 1 000 m², une salle omnisport, des restaurants, des voies et réseaux divers. L'inauguration de la deuxième phase est prévue le mois prochain.





Spécifiquement, sur les petites et moyennes entreprises, le ministre a mis en exergue la compétitivité de l'industrie sénégalaise qui est à la 7e position dans le classement avec l'indice de l'industrialisation en Afrique publié par la Banque africaine de développement, l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, le 24 novembre 2022, lors du sommet de Niamey.





Selon le ministre Abdoulaye Diop, ces performances sont le fruit des efforts considérables consentis par le gouvernement pour une industrialisation inclusive et durable. Grâce aux projets industriels phares que le département chargé des PMI est en train de dérouler. Il ajoute que ces bonnes performances seront renforcées.





S'agissant de la situation de l'exécution des projets industriels phares, il a précisé que le focus sera mis sur deux d'entre eux : les agropoles et les plateformes industrielles, en raison de leur niveau de mise en œuvre assez avancé.