DIAKOYE TOUNKARA, MAIRE DE MOUDERY : «Nous réclamons la régionalisation de Bakel »

Les populations du département de Bakel se sont fortement mobilisées ce samedi, à l’occasion de la caravane dite «Sargal», suivie d’un méga meeting en l’honneur du fils du terroir, le député-maire Ibrahima Baba Sall, élu 1er vice-président de l’Assemblée nationale. Le maire de Moudéry, qui a vanté les réalisations du chef de l’État, a saisi l’occasion pour réclamer la régionalisation du département de Bakel.





Les réalisations du président Macky Sall ont été mises en exergue, samedi, à Bakel, à l’occasion de la caravane dite «Sargal» à travers les différentes artères de la capitale du Gadiaga, suivie d’un méga meeting en l’honneur du fils du terroir, le député-maire Ibrahima Baba Sall, élu 1er vice-président de l’Assemblée nationale.





«Nombreuses sont les réalisations du président de la République dans le département de Bakel», considère le maire de la commune de Moudéry Diakoye Tounkara, à la suite de beaucoup d’autres personnalités de la mouvance présidentielle présentes à cette cérémonie pour remercier le chef de l'État d’avoir porté son choix sur un fils du terroir.





Le maire de Moudéry est revenu sur «l’option stratégique du président Macky Sall de faire du département de Bakel, zone frontalière avec le Mali et la Mauritanie, un hub multidimensionnel et un pôle de développement dynamique, évoquant le Promoville qui a complètement changé le visage de Bakel, la réalisation d’infrastructures et d’équipements modernes dans les secteurs clés des transports terrestres comme les routes Bakel - Kidira - Tambacounda et Bakel - Ourossogui qui ont fini d’apporter une réponse durable aux problèmes liés aux déplacements des populations, des évacuations sanitaires, mais aussi du transport du bétail et de marchandises dans quelques localités stratégiques, et aérienne avec le démarrage de la réhabilitation de l’aéroport. A cela s’ajoute l’extension du réseau hydraulique dans certaines localités du département».