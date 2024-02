Dialogue national : ce qui va se passer après l’ouverture

Le dialogue national convoqué par le chef de l’État Macky Sall se poursuit malgré le boycott d’une partie de l’opposition et de la société civile.



Les Échos rapporte que les travaux en commission démarrent ce mardi après la cérémonie d’ouverture hier au Centre de conférence internationale Abdou Diouf (CICAD).



Selon le journal, la première sur la date (de l’élection présidentielle) sera présidée par le ministre de l’Intérieur, Sidiki Kaba, et la seconde, celle de l’amnistie, sera dirigée par Ismaïla Madior Fall.



Celui-ci, à la tête du département des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, remplace sa collègue Me Aïssata Tall Sall, (ministre de la Justice), souligne la source.