Dialogue national, ingérence internationale : Les femmes de l’APR montent au créneau pour défendre Macky Sall

Dans un communiqué publié ce dimanche 25 février, le mouvement national des femmes de l’Alliance pour la République (APR) a fait l’économie de leur assemblée générale. « Sous le slogan « Macky dans les veines », elles ont salué l’esprit de « réconciliation » et de « pacification de l’espace politique » du chef de l’Etat à travers l’organisation d’un dialogue national du 26 au 27 février. A ce sujet, ces femmes invitent l’ensemble des forces vives de la nation à prendre part à cette initiative. Dans ce communiqué, elles ont lancé un message à la communauté internationale, en mettant en exergue le statut d’Etat souverain du Sénégal, contre toutes formes d’ingérence.



L’intégralité de leur communiqué :



Macky Sall dans les veines des femmes de l’Apr



Le Mouvement National des Femmes de l’Alliance Pour la République (APR), sous le slogan « Macky dans nos veines », a a tenu une assemblée générale suivie d’un point de presse pour féliciter le Président Macky Sall suite à son récent face-à-face avec la presse nationale. Lors de cette rencontre, le président a abordé des questions cruciales concernant le dialogue national, invitant toutes les parties prenantes du pays à s'y joindre pour renforcer l'unité nationale.



Dans leur message, les femmes de l'APR ont exprimé leur admiration pour l'engagement du Président à pacifier l'espace politique sénégalais, en appelant au pardon, à la paix civile, et à la réconciliation nationale. Elles ont souligné l'importance de cette initiative pour le développement démocratique et la stabilité du pays, en invitant l'ensemble de la classe politique, la société civile, les syndicats, ainsi que les leaders religieux et coutumiers à embrasser cet appel au dialogue et à la concertation.



Le communiqué a également mis en lumière les défis auxquels le Sénégal est confronté, notamment les tentatives de certains groupes et lobbies de saper les fondements de la République et de l'État de droit. Les femmes de l'APR ont fermement condamné ces actions, qu'elles considèrent comme nuisibles à l'intégrité et à la souveraineté du pays.



Face à la communauté internationale, le Mouvement National des Femmes de l'APR a rappelé le statut souverain du Sénégal, soulignant l'importance de respecter les principes du droit international qui garantissent l'indépendance des États. Elles ont exprimé leur préoccupation concernant les intérêts étrangers focalisés sur les ressources naturelles du Sénégal, mettant en garde contre toute ingérence susceptible de plonger le pays dans le chaos.



Enfin, le Mouvement National des Femmes de l’APR a réitéré son soutien inébranlable au Président Macky Sall, affirmant leur détermination à défendre les valeurs démocratiques et républicaines du Sénégal. Elles se sont engagées à accompagner le président dans la poursuite d'un dialogue politique inclusif et la préparation d'élections présidentielles libres, transparentes et inclusives.



Le communiqué se termine sur une note d'unité et d'espoir pour l'avenir du Sénégal, réaffirmant l'engagement des femmes de l'APR à œuvrer pour la prospérité et la stabilité du pays sous la direction du Président Macky Sall.