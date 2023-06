Dialogue national : La révision du procès de Karim Wade actée

Le PDS vient d’obtenir gain de cause après un long combat. Selon les informations de Dakaractu,la révision du procès de karim est finalement actée après les débats qui ont eu lieu ce matin au cours du dialogue politique. Nos confrères rapportent que les 4 pôles (Opposition, pouvoir, Non-alignés et la société civile) sont d'accord pour la révision du procès de Karim Wade comme Wade et ses camarades l’avaient demandée.