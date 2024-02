Dialogue national, Loi d'amnistie : Ces mises en garde de Khalifa Sall

Comme rapporté en exclusivité par Seneweb, le Président Macky Sall prépare une loi d'amnistie générale pour l'apaisement du climat socio-politique. Une nouvelle qui rend sceptique Khalifa Sall. En effet, lors du point de presse tenu à son siège ce lundi 12 février 2024, le candidat à l’élection présidentielle met en garde : « depuis ce matin nous voyons des informations circuler mais, "attention" il ne faut jamais avoir raison trop tôt. Il faut savoir ce qui est derrière cette loi d’amnistie générale », dit-il devant l’opinion nationale et internationale.





« Nous voulons éviter que d’autres personnes vivent, connaissent le bashing que nous avons vécu trois mois durant de juin et septembre », a-t-il- déclaré.





D’ailleurs, « je tiens à préciser que j'ai toujours été pour le dialogue. Mais dans le contexte actuel, il y a un fait beaucoup plus important que nous devons résoudre et c'est le report de la présidentielle. Nous devons d’abord nous battre pour la tenue du scrutin à la date initialement prévue qui est le 25 février 2024 et après nous pourrons parler de dialogue », a lancé Khalifa Ababacar Sall.





Démenti et mise au point





Face à la presse pour se prononcer sur la situation qui sévit dans le pays depuis l’annonce du report de la présidentielle, l’ancien maire de Dakar a fait un démenti par rapport à l'information selon laquelle il aurait pris part à la concertation qui a abouti au report.





« J'ai entendu des hommes dire à la télé que j'étais au Palais lors de la consultation pour le report. Ce qui est totalement faux Je n’ai pas été à la rencontre, je n’ai pas émis ou pris d’appel à ce sujet. Je répète nous n’avons rien avoir avec le décret pris par Macky Sall », indique-t-il.