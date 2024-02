Dialogue national : Qui a répondu présent ?

Face à la cascade de refus d'une bonne partie de l'opposition de prendre part au dialogue national, des observateurs se demandaient avec qui le chef de l'État devrait dialoguer. À la cérémonie d'ouverture ce lundi 26 février, de nombreux visages de la scène politique sénégalaise ont fait leur apparition. Bien évidemment, on note la présence de la coalition Benno Bokk Yaakaar conduite par le chef de l'État et son Premier ministre Amadou Ba. Une bonne partie du gouvernement est également présente.



Parmi les candidats à la présidentielle, Mahamad Boun Abdallah Dionne est pour l'heure le seul représentant de l'opposition.



Bien que son siège soit bien présent dans la salle, Idrissa Seck brille, pour le moment, par son absence, ayant décliné l'invitation du chef de l'État à participer au dialogue national un peu plus tôt dans la journée.



Du côté de l'opposition, le Parti démocratique sénégalais (PDS) est le plus représenté dans la salle. Parmi les candidats recalés par le Conseil constitutionnel, Thione Niang et Mamadou Diop Decroix sont de la partie. Ancien candidat à la Présidentielle de 2019, Me Madické Niang est aux premières loges.



Quelques acteurs de la société civile sont également au rendez-vous. On note la présence de Mody Guiro, secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) et de Saourou Sène du SAEMS. Même Ali Haïdar, écologiste, est présent à ce dialogue national.



Des stars de la musique sénégalaise telles que Carlou D et Mame Ngor Diazaka prennent également part à cette rencontre.