Dialogue national : Samba Ndiaye rejette l’invitation au « dialogue de la confusion »

Le Comité d'Initiatives du parti MDIS/LIGGÉEY SÉNÉGAL CI JÀMM, présidé par Samba Ndiaye, ancien directeur des grands trains, s'est réuni le 25 février 2024 pour aborder les récents développements politiques du pays. Dans un communiqué, le parti a rappelé son engagement en faveur du dialogue et de la paix, des valeurs fondamentales qui, indique-t-il, sous-tendent sa création.



Le communiqué a mis en exergue plusieurs points clés. Tout d'abord, il a noté que la convocation du corps électoral par le décret numéro 2023-2283 du 29 novembre 2023 n'avait pas nécessité de dialogue, car le Président de la République l'avait décidé régulièrement et librement en conseil des Ministres.



En revanche, le mouvement considère que la tentative de report unilatéral de l'élection présidentielle annoncée par le Président de la République dans son allocution du 03 février 2024 aurait dû faire l'objet d'un dialogue. « Ce qui n'avait pas été fait, avec comme conséquences, son lot intolérable de morts, d'emprisonnements, de dégâts économiques et matériels etc », précise la note.



Le communiqué a également souligné qu'une nouvelle convocation du corps électoral par décret, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel, s'inscrit dans la continuité des principes énoncés dans le décret du 29 novembre 2023.



Face à ces circonstances, le MDIS/LIGGÉEY SÉNÉGAL CI JÀMM a décidé de ne pas participer au dialogue en cours, qualifié de "dialogue de la confusion". Le parti a plutôt invité le Président de la République à se conformer à la constitution, afin de créer les conditions propices à une passation de pouvoir paisible et démocratique, à l'instar des précédentes alternances survenues en 2000 et 2012.