Dialogue national : Victorine Ndèye répond à Khalifa Sall

La ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, Victorine Anquediche Ndèye défend le Président Macky Sall dans un entretien accordé à L’AS.



Elle souligne que « nous devons reconnaître la la responsabilité du Président Macky Sall envers la République, les pouvoirs consacrés et le respect des règles démocratiques. »



Elle ajoute : « Malgré les précédentes propositions de report émanant d’acteurs politiques, il (Macky Sall) n’a jamais pris la décision de reporter l’élection présidentielle. »



A l’en croire, la dernière sortie du chef de l’État sénégalais a été commandé par « l’initiative du groupe parlementaire ‘’Wallu’’, adoptée à la majorité des députés. Aussi, défend la mairesse de Niaguis, « il faut avoir le courage de le dire, nous avons été confrontés à la découverte de la binationalité d’une candidature qui fait l’objet d’une procédure judiciaire. » Dans son argumentaire, elle insiste aussi sur « les soupçons qui sont portés sur d’autres candidats retenus. »



Pour toutes ces raisons, tranche Victorine Ndèye, « dans ce contexte nous avions tous les ingrédients pour discréditer le processus électoral et aller vers une élection très contestable et qui sera contestée. »



C’est ainsi que la ministre salue l’appel au dialogue du Président Macky Sall. « L’opposition dispose d’un cadre d’expression tel que souhaité par le chef de l’État. Je les encourage à participer au dialogue afin d’éviter tout retour à un cycle de violences », dit-elle avant de poursuivre :



« Notre pays a une tradition de dialogue qui en fait une vitrine démocratique, et aucun d’entre nous ne doit sacrifier ces acquis pour des intérêts personnels. »



Contrairement à l’ex-maire de Dakar et candidat à la Magistrature suprême, Khalifa Sall, qui a déclaré sur Rfm que « pour l’instant ce qui importe ce n’est pas le dialogue » mais « de se dresser contre cette forfaiture, de se battre pour que l’élection ne soit pas reportée », celle qui succède à Zahra Iyane Thiam estime que « l’essentiel est la mobilisation de toute la classe politique pour garantir une élection libre et transparente ».