Dialogue politique : Un expert décèle les "failles" de la communication de Macky Sall









"La date de l’élection présidentielle sera fixée par un décret, quelles que soient les agitations des uns et des autres (...). Ceux qui ont refusé de répondre à ce dialogue ne le font qu'à eux-mêmes, pas au président de la République".





La sortie du président de la République, Macky Sall, lors du dialogue national, continue de susciter de vives réactions. Interpellé sur le sujet, l’expert en sciences du langage, Jean Sibadioumeg Diatta, a relevé des failles dans la "communication catastrophique" du chef de l’État, parce qu'étant teintée « d’arrogance » et de « condescendance ».





Selon lui, derrière cette sortie, se cache son principal dessein, à savoir l'amnistie. "En réalité, il cherche juste à orienter l'opinion nationale spécifiquement vers le débat sur le report et la probable date "avant l'hivernage", a notamment souligné l'enseignant-chercheur en communication.





Allant plus loin, le Dr Diatta relève qu'en analysant ses deux dernières sorties, on voit aussi qu'il progresse par rapport à l'indice temporel. "De 'on va réfléchir ensemble sur la date', il passe à 'avant l'hivernage'", fait-il observer. Ceci, selon toujours notre interlocuteur, "prouve encore sa flexibilité, car ayant perdu le contrôle de la situation face à la pression externe, mais surtout interne".





À ce titre, Jean Sibadioumeg Diatta est convaincu que "si cette pression est maintenue, il choisira une date avant le 2 avril, mais après avoir eu l'assurance que sa loi scélérate est bien passée".