Dialogue proposé par Macky Sall : La Coalition "Ensemble pour Demain" prend position

La Conférence des leaders de la Coalition « Ensemble pour Demain » s’est réunie ce samedi 24 février 2024 à son siège.





Les leaders de la coalition ont apprécié la situation nationale et prônent ensemble le dialogue en vue d’une élection apaisée, transparente et inclusive. Dans cette dynamique, les leaders de la coalition « Ensemble pour Demain » ont vivement salué l’appel au dialogue du Chef de l’Etat, le Président Macky Sall.





La conférence des leaders a décidé à l’unanimité de participer au dialogue car étant consciente que c’est autour d’une table que les grandes crises ont toujours trouvé des solutions, profitables aux peuples.





Les leaders de la Coalition « Ensemble pour Demain » invitent tous ceux qui ont voulu solliciter le suffrage des sénégalais, et particulièrement les candidats retenus à l’élection présidentielle, à prendre part au dialogue, pour des consensus forts et salutaires.





La Coalition « Ensemble pour Demain », qui a eu à rencontrer certains responsables politiques et de la société civile, continuera à sensibiliser et à conscientiser tous les acteurs concernés pour une participation massive au dialogue.





Les leaders félicitent le Président Macky Sall et se réjouissent des propos tenus par ses pairs lors du sommet de la CEDEAO, des témoignages forts, un hommage rendu à un « homme d’Etat exceptionnel, un démocrate sincère, un homme qui a transformé son pays, un homme dévoué à la cause de son pays et à la grandeur de l’Afrique » pour reprendre le Président Alassane Ouattara.





Les leaders de la Coalition « « Ensemble pour Demain » renouvellent leur confiance à son Excellence le Président Macky Sall, lui témoignent de leur engagement à ses côtés et l’encouragent dans sa volonté continue et permanente de trouver des consensus forts, gage de stabilité de notre cher pays, le Sénégal.









Pour la Coalition « Ensemble pour Demain »





La Coordinatrice Nationale





Adji Diarra Mergane Kanouté