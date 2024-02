Dialogue, réconciliation...: Les membres de l'Apr applaudissent Macky Sall

L'Alliance pour la République se réjouit de l'entretien que le Président de la République Macky Sall a accordé à une partie de la presse du Sénégal. Dans un communiqué parvenu à Seneweb, les membres de l'Apr ne tarissent pas d'éloges à l'égard de leur leader qu'ils qualifient '' d'un grand homme d'Etat''.



"Le Président Macky Sall est un grand chef d’État qui a bâti, développé, élevé et rehaussé toutes les positions du Sénégal, à l’interne et à l’international. Cela est incontestable. Un Homme d’État qui s’est imposé, lui-même de ne pas briguer un nouveau mandat alors qu’il en avait le droit et qui a préféré ne pas suivre le mouvement ambiant pour porter avec fierté la spécificité du modèle démocratique sénégalais", lit-on dans le communiqué.



Les membres de cette formation politique avancent que : "le chef de l'Etat a toujours respecté la loi et la constitution".



En ce qui concerne l'appel au dialogue prévu ce lundi, les militants soutiennent que "la mission suprême de leur leader, garant du fonctionnement régulier des Institutions l’oblige, dans cette séquence sensible à prôner le dialogue afin de parvenir à la plus grande unité et cohésion nationale possible".



Toutefois, les apéristes n'ont pas manqué de fustiger l'attitude des 16 candidats qui refusent de prendre part au dialogue.



"Apparemment, ils craignent que l’arrivée d’autres sur la liste ne leur arrache quelques maigres électeurs, ou que le gain de monnayer ceux-ci demain ne rapetisse fortement, si le format actuel était dépassé. Il ne faut pas chercher plus loin. Il ne s’agit pas du même niveau de réflexion, de devoir, encore moins de responsabilité que celui du Président Macky Sall qui a le Sénégal au cœur", lit-on dans le communiqué.