Diamniadio : Le beau témoignage de Macky Sall à la ville et à ses prédécesseurs

À l'occasion de la cérémonie d’inauguration de la 2e phase de la Plateforme industrielle internationale de Diamniadio, c'est un bel hommage que le président Macky Sall a rendu à ses prédécesseurs et à la ville de Diamniadio via un tweet.





Pour le chef de l'État, Diamniadio est le creuset où fusionnent tradition et modernité, passé et avenir avec de magnifiques et puissants symboles de convergence qui donnent la force de regarder demain. Seneweb vous livre le message intégral du président de la République Macky Sall.