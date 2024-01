Difficultés du secteur primaire : Le diagnostic d'Aliou Mamadou Dia

Le candidat Aliou Mamadou Dia est avant tout un acteur de développement. Son expérience au sein du Programme des Nations Unies pour le développement lui permet de jeter un œil d’expert sur les problèmes de développement au Sénégal. Son verdict est sans appel. Pour résorber la pauvreté dans le pays, il faut nécessairement passer par le secteur primaire, dit-il.











Il a fallu au candidat deux mois pour faire le tour du Sénégal et constater les insuffisances du régime en matière de politique de développement. « Beaucoup de Sénégalais que j'ai rencontrés n'ont pas vu les réalisations dont on parle. Quand vous allez à l'intérieur du pays, les gens vous parlent des conditions d'extrême pauvreté dans lesquelles ils vivent. Ils vous parlent d'accès aux services sociaux de base. Ils vous disent qu'ils n'ont pas d'eau, pas de poste de santé, pas d'électricité, pas d'énergie, qu'ils sont enclavés », rapporte Aliou Mamadou Dia.













En fustigeant la « politique politicienne » qui gangrène le pays, l’agent de développement considère que les efforts devraient être concentrés sur l’humain, avec notamment un accès plus large aux services sociaux de base. « Le premier objectif parmi les ODD que toutes les nations ont pensé être la priorité des priorités, c'est l'éradication de la pauvreté. Et ça, ça passe par un accès aux services sociaux de base, booster l'économie locale, permettre aux personnes qui sont à l'intérieur du pays de vivre dignement, même dans les grandes villes. Pour se rendre compte de la pauvreté, il n'est même pas nécessaire de sortir de Dakar. Il y a eu certes des réalisations qui ont été faites, mais essentiellement infrastructurelles. Et moi, je suis convaincu que le développement doit être centré sur l'humain. Quels que soient les indicateurs de performance que l’on peut avoir, même si on a une croissance à deux chiffres et que les populations continuent de vivre dans la misère et dans la pauvreté, ça n'a pas de sens.













Je suis un praticien du développement. J'ai travaillé sur ces questions de manière pratique. Ce n'est pas quelque chose que j'essaie d'imaginer. Ailleurs en Afrique, ça marche. Il faut que les politiques publiques puissent avoir un impact. Il faut mettre l'humain au cœur des politiques publiques. On ne peut pas imaginer le développement hors de l'homme. Je dis toujours que même si l’on fait des gratte-ciels et que les hommes n'en bénéficient pas, ça ne sert absolument à rien ».









Même s’il est intéressant de construire des infrastructures, Aliou Mamadou Dia considère que la priorité est ailleurs. « Je ne dis pas qu'il n'est pas important d'avoir des infrastructures, mais après, si l’on fait des routes et que les gens n'ont même pas les moyens de produire assez pour utiliser ces routes pour qu'elles soient des corridors économiques, finalement ça ne sert à rien. La route doit être économique, elle doit d'abord désenclaver, créer une chaîne de valeur.













Il faut avoir une approche holistique des choses. On ne fait pas de routes parce qu'on a juste envie de faire une route. Faire une route pour juste désenclaver un ou deux villages, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut voir comment on peut développer une économie locale et la route va permettre de faire la jonction entre cette localité-là et l’exutoire, c’est-à-dire le marché. C’est un arbitrage à faire, une planification à faire. Et malheureusement, dans notre pays, la planification est reléguée au second plan. On sait qu’un pays ne se développe pas quand les choses ne sont pas anticipées. Il faut une prospective. Il faut voir quelles sont les zones où l'on peut développer une bonne économie locale. Voir comment permettre aux gens d'accéder au marché extérieur. Parce que si l’on produit et que la production reste sur place, ça ne sert pas à grand-chose ».









Outre l’accès aux services sociaux de base, Aliou Mamadou Dia milite pour un investissement plus large dans le secteur primaire. « Depuis que je suis à l’école primaire, on nous a toujours appris que la balance commerciale du Sénégal est déficitaire. C’est comme si c’était la norme. Je pense que le problème est que dans ce pays, j’ai l’impression qu’on n’investit pas dans les secteurs prioritaires. Ce pays ne peut pas se développer si l’on n’investit pas davantage et assez dans le secteur primaire. Et qui parle de secteur primaire, parle de l’agriculture, parle de la pêche et parle de l’élevage ».