Dimanche des rameaux à la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Bignona : Les fidèles chantent le ‘’ Hosanna’’ à la gloire du Christ Roi

Dans son homélie, l'Abbé Gérard a insisté sur la grandeur de la royauté de Jésus. Il a aussi évoqué l'humilité incarnée par le Christ. " Un roi si différent des autres. Un roi si différent des rois que nous connaissons dans notre monde actuel ", a déclaré le prêtre.



Le dimanche des rameaux n'est point le souvenir d'une célébration passée. Il annonce la victoire du Christ sur le péché, sur les ténèbres, sur les violences de toute sorte, spécialement sur les violences faites à notre humanité. Il a regretté des violences relayées quotidiennement par les médias à travers le monde.



Ce dimanche, des rameaux coïncidant avec le jour du vote, l’Abbé Gérard a formulé des prières pour la paix et la stabilité au Sénégal.