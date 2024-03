Diomaye Faye élu président : Le RP de feu Serigne Mamoune Niass parle de victoire du peuple

Le parti du Rassemblement pour le peuple (RP) de feu Serigne Mamoune Niass salue le déroulement du scrutin présidentiel et le fort taux de participation. Pour Yousra Niass, fille du fondateur de cette formation politique, ceci est la victoire du peuple sénégalais.









"Le 24 mars, les Sénégalais se sont rendus aux urnes pour élire leur 5e président de la République, après plusieurs péripéties. Ils se sont exprimés avec maturité et sens élevé de responsabilité. En prenant son destin en main,le peuple sénégalais a encore étalé à la face du monde son génie et son attachement profond au processus de dévolution démocratique du pouvoir. La victoire est belle, mais elle est du peuple résolument tourné vers le progrès.





Le Sénégal est dans un tournant. Nous avons la responsabilité collective de mieux garantir le respect des exigences du peuple. Nous avons la nécessité de lever des peurs et les angoisses des Sénégalais. C'est tout le sens des nouvelles politiques publiques à mettre en œuvre pour la prise en charge des préoccupations du peuple sénégalais. Nous devons mobiliser les leviers à notre disposition pour préparer et adapter notre société à l'ensemble des transitions politiques et économiques.





Le Sénégal a besoin de toutes les forces vives. C'est le moment de se réunir autour de l'essentiel.





Plein succès au président nouvellement élu et que vive le Sénégal."





Yousra Niass

Membre du bureau politique du RP-Membre comité stratégique