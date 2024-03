DIOMAYE LARGEMENT EN TÊTE : Thiès en effervescence









C’est l’apothéose à travers une mobilisation exceptionnelle dans les rues de Thiès. La proclamation des premiers résultats provisoires de l’élection présidentielle de ce dimanche 24 mars donne largement favori le candidat de la coalition Diomaye-Président devant celui de la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar (BBY) Amadou Bâ.





Des feux de joie illuminant le ciel thiessois, avec un concert de klaxons de véhicules et de motos-Jakarta indescriptible sur toutes les artères, des sifflets retentissant aux quatre coins de la ville, des jeunes et des femmes sortis en masse pour jubiler sous la bénédiction de quelques gouttes de pluie venues bercer un moment la joie des habitants de capitale du rail.





C’est une atmosphère inexprimable que vit la ville de Thiès. L’on se croirait dans un véritable festival où hommes et femmes, jeunes et vieux, tous debout comme un seul homme, dans une union des cœurs, des esprits et des idées, disent « Dieu Merci ». Des Thiessois qui disent « en avoir ras le bol des dérives d’un président pouvoiriste entouré d'une certaine élite sans idéal constituée de gens vomis par tout un peuple, incriminés du fait de leur démarche mesquine».





En masse, les Thiessois ont envahi les artères de la "ville rebelle".