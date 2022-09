Diouf Sarr : «Si Macky Sall est candidat en 2024…»

L’éventualité d’une candidature de Macky Sall à la présidentielle de 2024 occupe l’actualité politique et ça risque d’être ainsi jusqu’à ce que l’intéressé tue le suspense. Dans un entretien paru ce lundi dans les colonnes de Source A, l’ancien ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr a abordé la question avec une prudence manifeste.



Macky Sall sera-t-il candidat ? L’ancien maire de Yoff esquive : «Seul, le Président Sall peut répondre à cette question.»



Lorsque le journaliste le relance en lui demandant s’il le soutiendra s’il se présente, Diouf Sarr fait dans le clair-obscur : «S’il est candidat, naturellement, c’est notre parti (APR) et notre coalition (Benno) qui vont l’investir.»



Et s’il désigne un dauphin ? «Ma décision sera personnelle, libre et indépendante», a répondu l’ancien ministre de la Santé.