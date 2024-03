Diourbel : Pape Modou Fall de Dëgg Moo Woor mobilise ses troupes et décline les stratégies pour la victoire d'Amadou Ba

Le parti Dëgg Moo Woor a tenu son assemblée générale ce samedi 16 mars 2024 à Diourbel. L'objectif de cette rencontre était de définir des stratégies de campagne pour assurer la victoire du candidat de Benno Bokk Yaakar, Amadou Ba, au soir du 24 mars 2024.



Le président du parti, Pape Modou Fall, a d'abord magnifié la présence massive des militants et sympathisants venus de tous les coins du pays. Il a réaffirmé l'engagement indéfectible de Dëgg Moo Woor à suivre et à soutenir le choix du Président Macky Sall.



M. Fall a ensuite décliné les stratégies de campagne retenues par le parti.



Elles incluent notamment:



_L'organisation de ndogous et de visites de proximité pour aller à la rencontre des populations et leur présenter le programme d'Amadou Ba.



_ Le porte-à-porte pour sensibiliser les électeurs et les encourager à voter pour le candidat de Benno Bokk Yaakar.



_ La mise en place d'une cellule de communication pour diffuser le message d'Amadou Ba et contrer la désinformation.



La rencontre de Diourbel a été l'occasion pour les militantes et militants de Dëgg Moo Woor de réaffirmer leur engagement et leur détermination à oeuvrer pour la victoire de Amadou Ba. Ils ont exprimé leur confiance en son en son leadership et en sa capacité à porter les aspirations du peuple sénégalais.



L'élection présidentielle du 24 mars 2024 s'annonce comme un scrutin crucial pour le Sénégal. Dëgg Moo Woor est conscient des enjeux de cette élection et est déterminé à jouer un rôle majeur dans la victoire de la coalition Benno Bokk Yaakar.



Regarder en images cette rencontre