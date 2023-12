Diourbel : Fatou Diane Gueye octroie plusieurs financements aux femmes, son action saluée

Après les régions de Sedhiou, Thiès, Tambacounda, Kédougou, Kaolack et Kaffrine, la Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, Dr Fatou Diane Gueye, a organisé, ce Samedi 16 Dexembre 2023, le forum d’animation socio-économique sur l’autonomisation des femmes de la région de Diourbel.



L'événement a eu lieu sur l’esplanade de la Mairie de Diourbel et a enregistré la participation de plusieurs milliers de femmes venues de toute la région en compagnie de leurs Maires de Communes, des élus, et des dignitaires religieux et coutumiers.



Le député Maire de Diourbel, Malick Fall, a prononcé le mot de bienvenue, suivi du Maire de Bambey, Assane Dia, et le Maire de Mbacké, le Ministre Gallo Ba. Ils ont tous salué le “leadership exceptionnel” de Fatou Diane Guéye et magnifié la forte mobilisation des femmes.



Les représentantes des femmes des trois Départements de la région ont, tour à tour, pris la parole pour faire le bilan des avancées de la politique familiale, de protection des droits des femmes et de leur condition de vie et de protection des enfants. Ainsi Fatou Sene du Haut Conseil des collectivités territoriales, au nom des femmes du Département de Bambey, a mis en exergue la satisfaction des femmes de Bambey.



Nogoye Diouf, quant à elle, réitère l’engagement des femmes du Département de Mbacké à accompagner la ministre dans la mise en œuvre de la politique de développement social que le Chef de l’Etat lui a confiée.



Anta Ndiaye, au nom des femmes du Département de Diourbel, reconnaît le bilan positif du Président Macky Sall dans la région et les actions phares menées par le Ministre de la Femme.



Prenant la parole, Dr Fatou Diane Gueye Ministre de la Femme a adressé ses remerciements à toutes les femmes de la région de Diourbel pour avoir répondu massivement à son invitation. Elle a également salué la cohésion des élus locaux avec la participation de tous les maires de la région.



Par sa voix, les femmes “disent Merci à Son Excellence Monsieur Macky SALL Président de la République pour son bilan élogieux et surtout pour son attachement à la condition de la femme”. « Jamais dans l’histoire politique du Sénégal, un Président n’a fait autant que le Président Sall pour les femmes », déclare Fatou Diane Gueye.



Le ministre a également déclaré que “les femmes du Sénégal en général et celles du Baol en particulier, disent Oui à la candidature de Amadou Bâ, Premier Ministre, proposée par le Président Macky Sall pour perpétuer son œuvre”.



La ministre de la Femme a dégagé une enveloppe de 646 millions pour financer les projets des femmes de la régions de Diourbel. Elle a procédé à la remise de 30 décortiqueuses à mil et 11 moulins à mil d’une valeur globale de 89 millions de FCFA ; au financement de 78 micro entreprises polarisant près de 2000 femmes dans le cadre de la consolidation des acquis de la phase pilote pour un montant global de 82 millions.



Elle a également remis une enveloppe globale de 165 507 400 Fcfa au profit des GIE de la région.



A cela s’ajoutent les financements accordés dans le cadre du fonds national de crédit pour les femmes (FNCF) et du Fonds national promotion de l’entreprenariat féminin (FNEF) pour un montant global de 310 millions FCFA au profit des femmes des 3 départements de la région y compris les Communes du monde rural.