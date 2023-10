Diourbel : Les responsables de BBY se rangent derrière Amadou Ba

Les responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) du département de Diourbel ont réaffirmé leur fidélité à Macky Sall et leur adhésion totale au choix de Amadou Ba comme porte-étendard du parti, lors de l’élection présidentielle de 2024. Seneweb vous propose l’intégralité de leur résolution.





“Nous, les membres de la grande coalition présidentielle, sommes réunis en assemblée générale à l’hôtel Balkan à Diourbel ce Dimanche 15 Octobre 2024 afin d’analyser la situation politique nationale et les dynamiques internes de notre coalition.





Constatant la recomposition des forces politiques au niveau Départemental ;





Constatant le besoin de remobilisation et de synergie de tous les acteurs ;





Considérant l’enjeu de l’élection présidentielle du 25 Février 2024;





Considérant notre adhésion sans réserve sur le choix porté sur le candidat Amadou BA ;





Avons porté une résolution pour soutenir sans condition la candidature de Amadou BA pour une victoire au premier tour au soir du 25 Février 2024.





Dans la foulée, les responsables politiques et membres de la grande majorité présidentielle ont réaffirmé leur soutien indéfectible et leur entier dévouement au Président de la République Macky SALL. Par ailleurs, ils affirment leur ancrage dans la coalition présidentielle BBY et s’engagent à ne ménager aucun effort pour l’adhésion massive des populations à la base.







Ont signé : la LD, le PIT, RTAS, Osez l’Avenir, AFP, AJ/PADS, RV/DEGG MOO WOOR, PS, MDD, APR, MUR, COJER Départementale, Président Régional des Chef villages, entre autres mouvements alliés…”