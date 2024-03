Diourbel : Pape Modou Fall salue le bon déroulement du scrutin

Le Directeur de l'Emploi a effectué son devoir civique au bureau de vote n°6 de l'école Mame Saliou Fall de la commune de Diourbel. Pape Modou Fall a, par la suite, salué le bon déroulement du scrutin.



Ainsi, M.Fall exhorte les populations à continuer le processus dans le calme et la paix.



" Certes il peut y avoir beaucoup de manipulations et de divergences, mais au finish, le constat est que le Sénégal reste et demeure un pays démocratique. Nous avons un peuple extraordinaire et souverain. A l'issue de ce scrutin, les vaincus doivent féliciter le vainqueur pour que nous puissions ensemble bâtir notre pays", sollicite Pape Modou Fall, responsable de BBY à Diourbel.