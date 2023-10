Diplomatie : Ismaïla Madior Fall échange avec le ministre britannique, Andrew Mitchell

Le 23 octobre 2023 à Londres, le Royaume-Uni et le Sénégal ont tenu la première session du Dialogue politique de haut niveau entre les deux pays. Le dialogue politique était coprésidé par Andrew Mitchell, Ministre britannique pour l'Afrique et le Développement, et Ismaïla Madior Fall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.





Les deux Ministres se sont félicités de l’excellence des relations bilatérales, mutuellement bénéfiques, et du partenariat productif entre le Sénégal et le Royaume-Uni. Ils ont souligné leur détermination à approfondir ce partenariat afin de promouvoir la paix et la prospérité dans les deux pays et de faire face ensemble aux grands défis auxquels le monde est confronté.