Direction générale des élections : la confidence de Macky Sall sur Thiendella Fall

Dans les coulisses de la remise du rapport du dialogue national lundi au palais de la République. Le Président Macky Sall n’a pas tari d’éloges à l’endroit du Directeur général des élections (DGE), Thiendella Fall et son équipe, dans la délégation comprenant le ministre de l’Intérieur, Sidiki Kaba, et son collègue Ismaïla Madior Fall (Affaires étrangères et Sénégalais de l’extérieur).



« Je voudrais encore une fois vous remercier pour votre disponibilité et surtout pour le travail remarquable que vous conduisez dans le secret de vos bureaux », a-t-il encensé, repris par le journal.



Macky Sall de poursuivre : « Malgré les critiques des acteurs, vous êtes au service de la République, au service de l’État, et ça c’est extrêmement important. »



D’après la source, il a révélé par la même occasion que Thiendella Fall voulait quitter son poste depuis longtemps. Mais, dit-il : « Je vous parle en ma qualité de président de la République, chef de l’État du Sénégal. Je vous félicite, en particulier, la Direction générale des élections. Ce n’est pas un hasard d’ailleurs si le Directeur général est là depuis assez longtemps. Je sais depuis longtemps qu’il voulait partir mais à chaque fois je lui ai dit non pour qu’il reste. Thiendella, il faut rester parce que la question électorale est trop sensible. Je l’ai trouvé ici comme Directeur général. Ce sont vraiment des responsables qui ne sont pas partisans, qui conservent l’État, et ils doivent être respectés. »