Directoire de campagne de Amadou Bâ : Macky Sall est membre de la commission chargée de…

Amadou Bâ a choisi de s’appuyer sur un directoire pour piloter sa campagne pour la présidentielle de 25 février prochain. Et au lieu de désigner un directeur de campagne pour faire fonctionner la machine, il a décidé de jouer lui-même le rôle de coordonnateur. D’après Les Échos, le candidat de Benno Bokk Yakaar «a tout de même indiqué qu’il formera un cabinet pour le seconder».



Le directoire de campagne de Amadou Bâ est scindé en pôles avec à la tête de chacun un responsable (voir liste ci-dessous). Le Président Macky Sall est membre du pôle Stratégies. D’après Les Échos, qui donne l’information, le chef de l’État a lui-même offert ses services à son Premier ministre en lui demandant de l’inscrire dans cette commission qui sera dirigée par Moustapha Niasse et composée des présidents d’institution, qui sont tous membres de Benno.



En effet, dans la commission Stratégies on retrouve le président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, celui du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Abdoulaye Daouda Diallo, et la présidente du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT), Aminata Mbengue Ndiaye.



Le rôle de Macky Sall parmi ces personnalités n’est pas encore précisé.



LES PÔLES DU DIRECTOIRE DE CAMPAGNE D’AMADOU BA ET LEURS RESPONSABLES



Stratégies : Moustapha Niasse, Amadou Mame Diop, Abdoulaye Daouda Diallo, Aminata Mbengue Ndiaye, Macky Sall



Communication : El Hadji Kassé



Juridique : El Hadji Amadou Sall



Mouvements de soutien : Dr Cheikh Kanté



Femmes : Ndèye Saly Diop et Bakhao Ndiongue



Jeunesse : Moussa Sow



Jeunesse féminine : Yéya Diallo



Programme : Doudou Ka, Pape Sagna Mbaye et Serigne Mbaye Thiam



Relations avec les élus : Modou Diagne Fada et Oumar Bâ



Organisation : Me Oumar Youm et Thérèse Faye



Relations avec la Société civile : Racine Sy



Culture : Aliou Sow



Sport : Seydou Diouf



Environnement : Aly Haïdar



Élections : Benoît Sambou