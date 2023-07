Discours à la nation de Macky sall: La réaction de Moundiaye Cissé

Invité sur Rfm matin pour décrypter la décision du Président Macky Sall de renoncer à sa candidature à la prochaine présidentielle de 2024, le président de l'ONG 3D, Moundiaye Cissé estime que "le chef de l'Etat a définitivement réglé la question des mandats au Sénégal de par sa décision juste et responsable".





" Le Président Macky Sall vient de régler définitivement la question des mandats avec ce beau acte qu'il a posé hier. Auparavant, on pouvait prendre comme prétexte un premier mandat qui est de 07 ans et qui ne fait pas parti du décompte. Mais là, le prochain président qui sera élu va être élu sur la base d'un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois parce que le Président Macky Sall vient de régler définitivement la question des mandats et leurs durées dans notre pays. Maintenant, il n'est pas question de faire focus sur la question des candidatures mais plutôt sur les programmes des candidats et des questions d'alternatives par rapport au régime en place. Tout ce qui compte maintenant c'est la qualité des programmes des candidats et non la candidature de Macky Sall. En tout cas je salue cette décision historique du président de la République parce que c'est la première fois qu'un président va organiser des élections auxquelles il ne participera pas", a fait part Moundiaye Cissé sur Rfm.