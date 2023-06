Discours à la Nation : Macky Sall prend la parole dimanche (Walf)

Wal fadjri annonce que le Président Macky Sall s’adressera à la Nation ce dimanche. Le journal de Front de Terre souligne que le chef de l’État prendra ainsi la parole au lendemain du dépôt des conclusions du Dialogue national, prévu ce samedi à la Salle des Banquets du Palais de la République.



Macky Sall se prononcera sans doute sur les conclusions des travaux conduits par Moustapha Niasse, coordonnateur du Dialogue national. Mais il sera attendu également sur les manifestations de début juin, qui avaient causé seize morts selon la version officielle, davantage selon Amnesty international (23) et l’opposition (30). La question de son éventuelle troisième candidature devrait être aussi au menu.



Le même jour, annonce Walf, qui craint un dimanche de «dangers», le F24 a décidé de manifester à la Cité Keur Gorgui, le quartier où réside Ousmane Sonko. Objectif de ce regroupement de partis politiques et de la société civile, d’après la même source, lever le blocus du domicile du président de Pastef, instauré par les Forces de défense et de sécurité depuis près d’un mois.